В Самарской области женщину оштрафовали за регистрацию граждан Таджикистана
В Октябрьске вынесен приговор в отношении 56-летней местной жительницы. Она обвинялась в фиктивной постановке на учет иностранцев, сообщили в региональной прокуратуре.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Из материалов дела следует, что в январе 2024 года гражданка обратилась в отдел по вопросам миграции МУ МВД России «Сызранское» с заявлениями о постановке на учет по месту жительства троих жителей Таджикистана. При этом иностранные граждане не имели намерений проживать в ее доме.
На суде женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. В результате ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.