В Самарской области женщину оштрафовали за регистрацию граждан Таджикистана

В Октябрьске вынесен приговор в отношении 56-летней местной жительницы. Она обвинялась в фиктивной постановке на учет иностранцев, сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Из материалов дела следует, что в январе 2024 года гражданка обратилась в отдел по вопросам миграции МУ МВД России «Сызранское» с заявлениями о постановке на учет по месту жительства троих жителей Таджикистана. При этом иностранные граждане не имели намерений проживать в ее доме.

На суде женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. В результате ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.

Алексей Алексеев