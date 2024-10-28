За год объем промышленного сектора регионов УрФО вырос на 1%

В регионах Уральского федерального округа (УрФО) в первом полугодии 2024 года наблюдался меньший, чем в целом по России, рост объемов промышленного комплекса. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель сектора экономических проблем отраслевых рынков Института экономики УрО РАН Григорий Коровин.

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По его словам, по России промышленный сектор за год увеличился на 5%, по регионам УрФО — на 1%. «В обрабатывающей промышленности рост также очень низкий, всего 2%. Это один из худших показателей в России среди федеральных округов. Внутри региона только Курганская область показывает высокие темпы роста — 149% по полугодию в обрабатывающей промышленности и 137% в целом по промышленности»,— отметил господин Коровин.

Он добавил, что также по УрФО стагнирует добывающая отрасль, за исключением Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), где рост составил 6%. По словам Григория Коровина, это объясняется тем, что на территории ЯНАО продолжается реализация газовых проектов.

Эксперт подчеркнул, что небольшие темпы прироста промышленности УрФО связаны с охлаждением внешних рынков, снижением спроса на продукцию и экспортными ограничениями.

Анастасия Таначева