В Новороссийске заработала горячая линия по вопросам отопления

В Новороссийске начала работать горячая линия со службами жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба МЦУ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко

Завтра, 29 октября, с 12:00 до 14:00 в МЦУ состоится горячая линия. Специалисты АО «АТЭК», МУП «Водоканал», МКУ «УЖКХ» и управления городского хозяйства ответят на вопросы по теме водоснабжения и отопления в домах.

Жители Новороссийска могут звонить по номеру 8-8617-64-64-05.

Алина Зорина