«Квадрат» на вторичном рынке жилья в Сочи подорожал на 4%

После отмены льготной ипотеки стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в Сочи в третьем квартале 2024 года выросла на 4%. Сейчас цена «квадрата» в среднем составляет порядка 302,9 тыс. руб., пишет «Деловая газета. Юг» со ссылкой на исследование «Циан. Аналитики».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Также на 4% подорожал «квадрат» «вторички» в Геленджике — до 252 тыс. руб. В Краснодаре удорожание составило 2%, цена превысила 138 тыс. руб. В Анапе ценник вырос также на 2% — до 161,1 тыс. руб.

Стоимость «квадрата» жилья на рынке находится в стагнации, считает руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов. Номинальные цены «незначительно» выросли, а на рынке усилился процесс «фрагментации». Господин Попов объяснил, что некоторые продавцы готовы предоставить скидки, именно они активнее всего заключают сделки. Многие другие продавцы, по словам спикера, не меняют изначально установленные цены, что по итогу держит цифру по базе в целом на высоком среднем уровне, несмотря на очередное удорожание и ужесточение выдачи ипотеки.

Вячеслав Рыжков