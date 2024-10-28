Уфимца обязали выплатить 30 тысяч рублей за оскорбление полицейского

Кировский райсуд Уфы обязал 50-летнего уфимца выплатить полицейскому 30 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, сотрудники полиции, обнаружили подсудимого спящем в подъезде дома. При попытке доставить его в отдел, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, оскорбил одного из полицейских. Каким образом он это сделал, в сообщении регионального МВД не указано.

В отношении нарушителя составили протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения (ст. 20.21. КоАП РФ). Позже Кировский райсуд Уфы признал его виновным в угрозе применения насилия в отношении полицейского или его близких (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и публичном оскорблении полицейского (ч. 319 УК РФ) и оштрафовал на 60 тыс. руб. Затем полицейский обратился с иском о защите чести и достоинства.

Венера Хисамова