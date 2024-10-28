В Свердловской области в 2024 году зарегистрировали почти 37 тысяч преступлений

На территории Свердловской области с начала 2024 года зарегистрировали 36,9 тыс. преступлений. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, это на 2,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным ведомства, за этот период на 16,8% сократилось число зарегистрированных преступлений, относящихся к категории средней тяжести, на 5,4% — преступлений небольшой тяжести. Однако на 5,2% возросло число тяжких и на — 47,7% особо тяжких преступлений.

В состоянии алкогольного опьянения совершено 24,8 % преступлений, в состоянии наркотического опьянения 1,1%. С начала года установлены более 15,1 тыс. человек, совершивших преступления, 3,8 % — несовершеннолетние.

Полина Хабарова