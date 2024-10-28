Новым заместителем председателя Кабинета министров Чувашии стал генеральный директор «Биологических очистных сооружений» Максим Иванов. Его представил глава республики Олег Николаев на еженедельной планерке в Доме правительства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Чувашии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новым зампредседателя Кабмина Чувашии стал Максим Иванов

Фото: Пресс-служба главы Чувашии Олега Николаева Новым зампредседателя Кабмина Чувашии стал Максим Иванов

Фото: Пресс-служба главы Чувашии Олега Николаева

Максим Иванов будет курировать строительный комплекс и жилищно-коммунальное хозяйство региона, а также деятельность Госжилинспекции республики.

Новый заместитель председателя Кабмина окончил Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова. Последние 10 лет Максим Иванов работал в руководстве управляющих компаний «Текстильщик», «ИСЕРВ», организациях «Камал», «Интернет-Сервис», МУП «Теплосеть», МУП «Чебоксарские электрические сети», Минстроя Чувашии.

Сегодня Олег Николаев подписал распоряжение об освобождении Максима Иванова от должности гендиректора «Биологических очистных сооружений». Государственное предприятие занимается сбором и обработкой сточных вод.

Диана Соловьёва