Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Новым зампредседателя Кабмина Чувашии стал Максим Иванов

Новым заместителем председателя Кабинета министров Чувашии стал генеральный директор «Биологических очистных сооружений» Максим Иванов. Его представил глава республики Олег Николаев на еженедельной планерке в Доме правительства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Чувашии.

Новым зампредседателя Кабмина Чувашии стал Максим Иванов

Новым зампредседателя Кабмина Чувашии стал Максим Иванов

Фото: Пресс-служба главы Чувашии Олега Николаева

Новым зампредседателя Кабмина Чувашии стал Максим Иванов

Фото: Пресс-служба главы Чувашии Олега Николаева

Максим Иванов будет курировать строительный комплекс и жилищно-коммунальное хозяйство региона, а также деятельность Госжилинспекции республики.

Новый заместитель председателя Кабмина окончил Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова. Последние 10 лет Максим Иванов работал в руководстве управляющих компаний «Текстильщик», «ИСЕРВ», организациях «Камал», «Интернет-Сервис», МУП «Теплосеть», МУП «Чебоксарские электрические сети», Минстроя Чувашии.

Сегодня Олег Николаев подписал распоряжение об освобождении Максима Иванова от должности гендиректора «Биологических очистных сооружений». Государственное предприятие занимается сбором и обработкой сточных вод.

Диана Соловьёва

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...