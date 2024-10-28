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В Самаре участник СВО пожаловался в прокуратуру на приставов

Прокурор Промышленного района внес руководителю управления ФССП по Самарской области представление. Причиной послужило обращение 50-летнего участника специальной военной операции о несогласии с действиями судебных приставов, сообщили в региональной прокуратуре.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В отношении мужчины было возбуждено три исполнительных производства о взыскании задолженности по кредитным платежам на сумму 860 тыс. руб. Судебными приставами на банковский счет заявителя был наложен арест и вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства. В результате участник СВО не мог получить положенные ему выплаты.

Мужчина неоднократно обращался в службу судебных приставов с просьбой приостановить исполнительные производства и снять арест со счета. Однако его обращения были проигнорированы.

После вмешательства прокуратуры арест с банковского счета был снят, исполнительные производства приостановлены, деньги возвращены.

Алексей Алексеев

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