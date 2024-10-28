Букмекеры оценили победу «УНИКСа» в матче с «МБА-МАИ» с коэффициентом 1.05

Букмекерские конторы оценили шансы «УНИКСа» выиграть в матче против московского «МБА-МАИ». Средний коэффициент на победу казанского клуба составил около 1,05.

Коэффициенты на победу «МБА-МАИ» у разных букмекеров варьируются от 10,00 до 11,25. Таким образом, букмекеры больше ставят на выигрыш «УНИКСА».

Матч команд из Казани и Москвы пройдет сегодня в 19:00 в Баскет-холле.

По мнению спортивного обозревателя Марата Саттарова, «УНИКС» является безоговорочным фаворитом. Предыдущие матчи между баскетбольными клубами закончились победой казанской команды.

«Но на легкую прогулку в матче с »МБА-МАИ« рассчитывать тоже нельзя», — заявил Марат Саттаров.

Как рассказал спортивный обозреватель, московский клуб нашел свою игру и одержал 3 победы в предыдущих четырех играх, а лидер команды Андрей Зубков набрал хорошую форму.

Диана Соловьёва