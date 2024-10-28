Дальневосточная прокуратура начала проверку «помогаек» на погранпереходе с КНР

Дальневосточная транспортная прокуратура внесла руководству Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) представление о необходимости соблюдения прав законопослушных туристов при прохождении ими границы с Китаем. Поводом для реагирования надзорному ведомству послужили публикации в соцсетях о том, что на пункте пропуска Пограничный в Приморье туристам приходится по несколько часов ожидать оформления. Таможенники долго проверяют их багаж из-за подозрений, что через границу провозятся коммерческие партии товаров.

«Установлено, что должностными лицами таможни при проведении профилактических мероприятий, направленных на недопущение ввоза физическими лицами коммерческих партий товара из Китая, не обеспечен оперативных проход законопослушных граждан через государственную границу с учетом пропускной способности объекта и его загруженности, что повлекло скопление граждан и нарушение прав отдельных туристов в области таможенного регулирования»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура уточняет, что в ответ на представление ДВТУ «принят ряд мер организационного характера».

Также транспортной прокуратурой совместно с ДВТУ готовятся предложения о внесении изменений в законодательство «в части установления ответственности компаний за организацию и осуществление перевозок лиц, нелегально перемещающих через границу коммерческие партии продукции».

Беспошлинный порог для ввоза товаров для личного пользования туристами допускается на сумму не выше €500 общим весом не более 25 кг. Между тем в Приморье на поток поставлены «эконом-туры», в рамках которых так называемые помогайки могут за символическую плату посетить приграничный китайский город Суйфэньхэ, а на обратном пути они должны провезти на территорию РФ сумки с коммерческим грузом.

«Отдельные группы лиц несколько раз в неделю выезжают в город Суйфэньхэ в туристическую поездку и через несколько часов возвращаются с объемными сумками. Как правило, в багаже лиц, входящих в такие группы, находятся однородное товары, тщательно рассортированные по разным местам багажа. Это дает таможенникам основание предположить, что небольшие коммерческие партии различных товаров распределяются на территории КНР по багажу разных физлиц, а после доставки на территорию России комплектуются обратно и направляются в торговые сети»,— сообщает ДВТУ.

За первые восемь месяцев 2024 года через автомобильные пункты пропуска, расположенные в регионе деятельности Уссурийской таможни (включая пункт пропуска Пограничный), границу с КНР пересекло почти 1,3 млн. физических лиц. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (511 тыс. человек). За это же время таможня возбудила 636 дел об административном правонарушении по фактам незаконного перемещения коммерческих партий под видом товаров для личного пользования. Стоимость незаконно перемещенных товаров составила почти 43 млн руб. По результатам таможенного контроля, обратно в КНР вывезено почти 140 т товаров.

Алексей Чернышев, Владивосток