Жителей Новороссийска предупредили об учениях военных моряков

Сегодня, 28 октября, в акватории морского порта Новороссийск запланировано проведение учений со стрельбами. Об этом сообщает пресс-служба МЦУ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска

Учения проведут дважды, в период с 11:00 по 13:00 и с 21:00 по 23:00. Будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов военной гавани.

Ранее учения в акватории Новороссийского порта проводились 14 октября. Жители могли услышать громкие звуки в период с 11:00 до 13:00, а также с 21:00 до 23:00.

Алина Зорина