В Крыму трое подростков погибли в аварии
В Нижнегорском районе произошло ДТП, в котором погибли трое подростков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики Крым.
Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Крым
По предварительным данным, четверо подростков ехали на двух питбайках и квадроцикле по автодороге в районе села Косточковка. Они столкнулись с автомобилем Skoda, который двигался в попутном направлении. Трое юношей погибли от полученных травм, один доставлен в больницу.
Прокуратура республики Крым организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе в части допуска подростков к управлению транспортными средствами. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.