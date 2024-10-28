В Крыму трое подростков погибли в аварии

В Нижнегорском районе произошло ДТП, в котором погибли трое подростков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Крым Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Крым

По предварительным данным, четверо подростков ехали на двух питбайках и квадроцикле по автодороге в районе села Косточковка. Они столкнулись с автомобилем Skoda, который двигался в попутном направлении. Трое юношей погибли от полученных травм, один доставлен в больницу.

Прокуратура республики Крым организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе в части допуска подростков к управлению транспортными средствами. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Алина Зорина