Площадь аэропорта в Сургуте изменят для большего обслуживания пассажиров

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) планируют расширить площадь аэропорта. В год он обслуживает больше 1 млн пассажиров, хотя рассчитан на 250 тыс. человек, передает портал 86.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аэропорт Сургута

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Аэропорт Сургута

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Вопрос об измнении площади обсудили на заседании думского комитета по городскому хозяйству — там могут появиться дополнительные залы для пассажиров. Как сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Алексей Фокеев, новые границы уже зафиксированы в обновленном генеральном плане. «Вопрос в части способов реализации и возможных сроков будет предоставлен в срок до марта 2025 года. Тогда будут понятны и новые параметры»,— сказал директор.

В марте губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов рассказал, что в Салехарде в 2024 году начнется проектирование нового аэропорта — площадь аэровокзала будет увеличена в четыре раза, появятся трапы и удобная зона ожидания.

Ирина Пичурина