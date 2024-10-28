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В Сочи задержали и доставили в полицию 23 участника массовой драки

23 участника массовой драки в Сочи доставлены в полицию. Десять из них привлечены к административной ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

На улице Труда в Сочи произошел конфликт между двумя группами молодых людей. Причиной инцидента стала девушка. В результате ссоры пострадал несовершеннолетний парень. От написания заявления и обращения в медучреждение он отказался.

Сотрудники полиции установили личности участников конфликта и доставили их в отделение. Десять из них ожидают решения суда по ст 20.1 и 19.3 КоАП РФ (мелкое хулиганство и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Проводится проверка.

Алина Зорина

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