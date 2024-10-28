Три человека погибли в ДТП с участием «шестерки» и грузовика в Новороссийске

В селе Владимировка произошло ДТП, в котором погибли трое пассажиров. Обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщил в своем Telegram-канале глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко

Лобовое столкновение легковушки и грузовика произошло на автодороге Новороссийск — Керченский пролив. По предварительным данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, водитель ВАЗ 2106 не справился с управлением и выехал на встречную дорогу, где столкнулся с большегрузом SITRAK. В аварии водитель и двое пассажиров легковушки скончались на месте происшествия. Сейчас движение в обе стороны затруднено. На месте работают следователи и сотрудники госавтоинспекции.

«Искренне соболезную родственникам и близким погибших»,— подчеркнул Андрей Кравченко.

Глава города также напомнил жителям и гостям Новороссийска о важности соблюдения правил дорожного движения. Он отметил, что от поведения на дороге зависит не только безопасность водителя, но и жизнь других людей.

Алина Зорина