Глава СКР поручил доложить о нарушении прав жильцов ветхого дома в Крыму

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о нарушении прав жильцов ветхого дома в Крыму. Об этом сообщает информационный центр следственного комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Жительница ветхого дома в селе Желябовка опубликовала в соцсетях видеообращение к председателю СК России, в котором сообщила о длительном отсутствии ремонта в многоквартирном доме по ул. Придорожной. В здании 1976 года постройки разрушаются потолочные перекрытия, осыпается штукатурка, на стенах появились плесень и трещины, а требования пожарной безопасности не соблюдаются. Жители дома обращались с просьбой выполнить ремонт, но результатов нет. Ввиду этого пенсионеры и инвалиды-колясочники проживают в небезопасных условиях.

В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю по данному факту проводится проверка. Доклад о ходе и результатах процессуальной проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Алина Зорина