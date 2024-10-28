Житель Краснодара выстрелил в соседа и распылил перцовый газ

Водитель самоката распылил в сторону соседа перцовый газ и дважды выстрелил из травматического пистолета во время конфликта. Полиция Краснодара проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Конфликт между мужчинами произошел в одном из многоквартирных домов на улице Тополиной. Во время ссоры у подъезда водитель самоката распылил в лицо соседа перцовый баллончик и зашел в дом. Впоследствии он вернулся и дважды выстрелил в сторону пострадавшего из предмета, похожего на травматический пистолет. Потерпевшего госпитализировали.

Полиция Краснодара проводит доследственную проверку и устанавливает личность самокатчика. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение.

Алина Зорина