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Житель Краснодара выстрелил в соседа и распылил перцовый газ

Водитель самоката распылил в сторону соседа перцовый газ и дважды выстрелил из травматического пистолета во время конфликта. Полиция Краснодара проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Конфликт между мужчинами произошел в одном из многоквартирных домов на улице Тополиной. Во время ссоры у подъезда водитель самоката распылил в лицо соседа перцовый баллончик и зашел в дом. Впоследствии он вернулся и дважды выстрелил в сторону пострадавшего из предмета, похожего на травматический пистолет. Потерпевшего госпитализировали.

Полиция Краснодара проводит доследственную проверку и устанавливает личность самокатчика. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение.

Алина Зорина

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