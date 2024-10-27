Глава СКР взял на контроль жалобы жителей Юбилейного микрорайона на новый генплан

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению жителей краснодарского микрорайона Юбилейного. Те пожаловались в ведомство из-за нового генплана кубанской столицы, сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Видеозапись обращения к господину Бастрыкину от жителей Юбилейного микрорайона появилась 27 октября в местных Telegram-каналах. Ее авторы утверждают, что в новом генплане Краснодара назначение земельных участков под гаражными кооперативами изменят на зону транспортной инфраструктуры.

«Вместе с тем планируется возведение религиозного объекта и широкополосной автомобильной дороги, в связи с чем граждане опасаются лишиться своих гаражных боксов. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли»,— говорится в сообщении следственного комитета.

В ведомстве отмечают, что по данному факту следственное управление СКР по Краснодарскому краю проводит проверку. Александр Бастрыкин потребовал от руководителя управления Андрея Маслова предоставить доклад о ее промежуточных итогах.

Это уже не первое обращение краснодарцев к главе СКР, касающееся нового генплана города. Господин Бастрыкин 23 октября поставил на контроль обращение жителей поселка Победитель. Они столкнулись с угрозой перевода территорий в земли сельскохозяйственного назначения после слушаний о внесении изменений в проект нового генплана города. Также, в случая утверждения документа, уже построенные дома будут подлежать сносу, утверждали авторы обращения.

Александр Орлов