Главные анонсы 28 октября

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Узбекистан с рабочим визитом и будет принят президентом страны Шавкатом Мирзиёевым.

Делегация Совета федерации во главе с председателем верхней палаты Валентиной Матвиенко продолжит официальный визит в Пакистан.

В Казани пройдет встреча глав национальных статистических ведомств стран БРИКС.

Преображенский суд Москвы рассмотрит ходатайство защиты бывшего главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля о его освобождении от дальнейшего отбытия наказания в связи с болезнью.

Верховный суд России проведет судебное заседание по жалобе бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова на приговор к пожизненному заключению.

Второй западный окружной военный суд начнет по существу слушать дело в отношении главы «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная в России террористическая организация) Дениса Капустина, актера Кирилла Канахина (внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов) и еще троих фигурантов.

Пресненский суд Москвы проведет заседание по делу Владимира Шестопалова, обвиняемого в похищении певца Авраама Руссо в 2004 году.

В Кабардино-Балкарии пройдут предварительные слушания по иску прокуратуры с требованием признать геноцидом народов СССР преступления немецко-фашистских захватчиков в Кабардино-Балкарии в период Великой Отечественной войны.

В Брюсселе южнокорейская делегация, возглавляемая первым заместителем директора разведслужбы Хон Чан Воном, проведет брифинг для представителей стран—членов НАТО относительно сообщений о предполагаемой отправке военных из КНДР в Россию.

В Претории пройдет встреча министра иностранных дел и сотрудничества ЮАР Рональда Ламолы с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит с официальным визитом Тбилиси.

В Венгрии запланировано начало национальных консультаций по вопросу об экономическом нейтралитете, предусматривающем равное сотрудничество с Западом и Востоком, а также по другим социально-экономическим проблемам.

В Марокко состоится визит президента Франции Эмманюэля Макрона.

В Индии пройдет визит председателя Совета министров Испании Педро Санчеса.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с государственным визитом Монголию.

Президент Финляндии Александр Стубб посетит Китай с государственным визитом.

В Нью-Йорке пройдет пленарное заседание сессии Генассамблеи ООН.

Национальный банк Киргизии проведет заседание по учетной ставке.

Российско-испанская модель Луиза Кремлева предстанет перед судом по делу о клевете в отношении футболиста итальянского «Милана» и сборной Франции Тео Эрнандеса.