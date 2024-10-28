На капитальный ремонт кровлей здания и котельной для нужд ВНИИР выделят 12 млн руб

В Казани на капитальный ремонт кровли здания «Помещение 1000» и кровли здания котельной для нужд Всероссийского научно-исследовательского института расходометрии (ВНИИР), филиала Всероссийского научно-исследовательского института метрологии (ВНИИМ) им. Д.И. Менделеева выделят более 12 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

На ремонт кровли «Помещения 1000» направят 8,5 млн руб, а 3,5 млн руб. – на обновление кровли котельной. У компании-исполнителя должны быть следующие работники: монтажник-высотник, электрик, бетонщик, кровельщик, сварщик и т.д.

В рамках работ на объекте «Помещение 1000» предусмотрены ремонт и утепление кровли, замена парапетов, установка воронок, ремонт надстроек, конструкций на кровле и плит с разрушениями. В здании котельной отремонтируют кровлю и конструкции на ней, отремонтируют и покрасят потолок, установят противопожарные двери, аэраторы.

Ремонтные работы выполнят по адресу ул. 2-я Азинская, 7 «а» в Казани. Заказчиком выступает ВНИИМ имени Менделеева. Работы должны завершить в течение 90 дней с момента подписания договора.

Диана Соловьёва