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В Чувашии идет благоустройство Государевой горы после проверки зампредседателя Кабмина

В Чувашии в Мариинском Посаде активно идет работа по благоустройству Государевой горы после проверки заместителя председателя Кабинета министров Дмитрия Краснова. Об этом зампредседателя сообщил в своем Telegram-канале.

«Подрядчик услышал нас и местную администрацию», - написал Дмитрий Краснов.

Автор проекта корректирует работы по благоустройству, чтобы не было отступлений.

«Вопросы есть, но они постепенно решаются. Держу ситуацию на контроле», - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее Дмитрий Краснов без предупреждения приехал на объект и был недоволен ходом работ. Благоустройство Государевой горы обошлось в 72 млн руб. Эти средства выделили из федерального бюджета. После проверки зампредседателя Кабмина взял ситуацию на личный контроль.

Диана Соловьёва

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