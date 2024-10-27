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«Сочи» проиграл «Камазу» в матче Первой лиги

Футбольный клуб «Сочи» на выезде проиграл соперникам из «Камаза» (Набережные Челны) в матче 16-го тура Первой лиги. Встреча закончилась со счетом 1:0.

Единственный гол в ворота гостей на 18-й минуте забил полузащитник Иван Козлов. При этом, за минуту до этого взятия ворот футболист получил желтую карточку за грубую игру.

По итогам 16 туров сочинцы занимают пятое место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка. «Камаз» с 19-ю очками находится на 12-месте.

Следующий матч южане проведут уже 30 октября: в рамках шестого раунда Кубка России футболисты на своем поле будут принимать «Спартак» из Костромы.

Александр Орлов

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