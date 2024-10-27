Главе СК РФ доложат о доме с плесенью, где живет заслуженный артист Марийской АССР

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о состоянии многоквартирного дома в Марий Эл. Среди жильцов здания - заслуженный артист Марийской АССР. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

В СМИ появилась информация, что заслуженному артисту Марийской АССР Ивану Егорову приходится жить в квартире, где стены покрыты плесенью. Жители многоквартирного дома в Марий Эл рассказали, что плесень распространяется и в другие квартиры. Причину они видят в протекающей крыше. Здание ремонтировали в 2009 году.

В СК Марий Эл проводится процессуальная проверка.

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Марий Эл Евгению Тумандейкину доложить о ходе и результатах проводимой проверки.

Прокуратура Марий Эл также начала проверку соблюдения прав жильцов многоквартирного дома по ул. Пролетарской. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Диана Соловьёва