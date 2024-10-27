Два человека погибли при столкновении «копейки» и «Опеля» в Павловском районе

Полиция выясняет обстоятельства аварии в Павловском районе Краснодарского края, в которой погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.

ДТП произошло около 13:00 на федеральной автотрассе «Кавказ». По предварительной версии, 78-летний водитель ВАЗ-2101, совершая обгон, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Opel.

В результате столкновения погибли водитель и пассажир отечественной машины, 45-летняя водитель иномарки и несовершеннолетний пассажир с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Александр Орлов