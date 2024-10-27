Сайгакам в Оренбуржье разрешат беспрепятственный переход государственной границы

В рамках реализации соглашения между Министерством природных ресурсов и экологии РФ и Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана на минувшей неделе состоялось заседание рабочей группы по сохранению трансграничных популяций сайгака, сообщило министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Как отмечает министерство, Сайгак (парнокопытное животное, обитающее в степях Оренбуржья и степях и полупустынях Казахстана) занесен в Красную книгу РФ. Во второй половине 1990-х годов и в начале 2000-х годов «кормовые кочевки сайгаков на территорию области практически прекратились», «это было связано с катастрофическим падением численности сайгаков на территории Казахстана. Единичные заходы небольших групп этих животных в Светлинский район возобновились лишь в текущем десятилетии.

В заседании рабочей группы участвовали представители федеральных и региональных органов власти России и Казахстана, органов МСУ, научных организаций и общественных объединений. В ходе заседания обсуждались вопросы совместного исследования и мониторинга численности популяции сайгаков, обеспечения условий контролируемого, беспрепятственного и безопасного перехода сайгаками государственной границы, предотвращения нанесения ущерба сельскому хозяйству приграничных регионов России и Казахстана, взаимодействия по вопросу сохранения популяции сайгака в рамках Конвенции СИТЕС (конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения).

Итогом совещания стала договоренность двух стран о проведении совместного мониторинга численности сайгака на территории России и Казахстана. Министерство не исключает, что, вполне вероятно, по итогам мониторинга может быть рассмотрена «возможность исключения сайгака из Красной книги РФ».

Андрей Васильев