В Адыгее с начала года выдали грантов на создание агробизнеса на 123 млн рублей

С начала 2024 года в Адыгее по программе «Агростартап» гранты для начинающих фермеров получили 49 человек. Общая сумма выданных грантов составила 123 млн руб., сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

Одним из получателей стал предприниматель из Теучежского района: ему предоставили 2,7 млн руб. На эти деньги начинающий бизнесмен смог купить трактор, культиватор, дисковую борону и плуг. Он собирается выращивать зерновые и масличный культуры.

«Мы всесторонне поддерживаем создание новых фермерских хозяйств, модернизацию и расширение существующих. За счет механизмов национальных проектов и федеральных программ вкладываем значительные средства в развитие сельскохозяйственной отрасли, повышение рентабельности агробизнеса и эффективности возделывания пахотных земель»,— заявил Мурат Кумпилов.

Александр Орлов