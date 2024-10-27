Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами в акватории порта

В Новороссийске 28 октября дважды за день проведут учения со стрельбами в акватории морского порта. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Учения проведут с 11:00 до 13:00, а также с 21:00 до 23:00.

«В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани»,— сообщили в ЕДДС.

Учения военных моряков в акватории Новороссийского порта проходят регулярно. В последний раз они проводились 14 октября.

Александр Орлов