В Екатеринбурге неизвестный обстрелял окна многоэтажного дома

В мкр. Светлый в Екатеринбурге неизвестный стрелял по окнам многоэтажного дома, пишет портал Е1. Информацию проверяют в городском УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным СМИ, неизвестный открыл огонь по дому №12 в мкр. Светлый в ночь на воскресенье, 27 сентября. Предположительно, он стрелял из травматического оружия, разбил окна квартир на 16, 20, 22 этаже.

В УМВД по Екатеринбургу «Ъ-Урал» сообщили, что до публикаций сообщение об инциденте не поступало в полицию. «Публикация в СМИ зарегистрирована в в установленном законом порядке. Сотрудниками отдела полиции № 13 УМВД России по г. Екатеринбургу проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение»,— сказали в пресс-службе городского УМВД.

Напомним, в августе на ул. Вилонова, 22а в Пионерском неизвестные обстреляли окна ЖК «Оптима». Стекла оказались повреждены как минимум в двух квартирах — на девятом и 12 этажах

Анна Капустина