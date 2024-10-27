Аэропорт Курумоч перешел на осенне-зимнее расписание

В воскресенье, 27 октября, международный аэропорт Курумоч (Самара, управляется УК «Аэропорты регионов») перешел на осенне-зимнее расписание, сообщила пресс-служба аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Всего в этот период рейсы из Самары запланированы по 42 направлениям, из них 20 международных. Полеты из Самары будут выполнять 23 авиакомпании.

Пресс-служба отмечает, что в Самаре самым востребованным по-прежнему останется столичное направление: из аэропорта Курумоч в три аэропорта московского авиаузла будет совершаться до 13 рейсов в сутки в зависимости от дня недели авиакомпаниями «Аэрофлот», S7, Smartavia, Utair, Red Wings, «Уральские авиалинии» и «Победа». В Санкт-Петербург запланированы до пяти рейсов в день (авиакомпании «Россия», Smartavia и «Победа»). Среди других доступных маршрутов: Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Калининград, Ярославль и др.

В зимнем расписании сохранятся ежедневные рейсы в Сочи, которые выполняют «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «Победа», Smartavia, «Икар» и «Северный ветер». Международные полеты будут представлены рейсами на туристические и морские курорты Египта и ОАЭ, Турции, а также странами СНГ и ближнего зарубежья. В зимнем расписании запланированы рейсы на новом направлении – в Матталу (Шри-Ланка).

Андрей Васильев