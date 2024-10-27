В Краснодаре ущерб от IT-преступлений в 2024 году достиг почти 2 млрд рублей

За 10 месяцев в Краснодаре зарегистрировано 6,3 тыс. преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. Ущерб от них составил 1,9 млрд руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Из общего числа IT-преступлений больше 4 тыс. — это мошенничества дистанционным способом и кража денег с банковских счетов краснодарцев.

В прокуратуре отмечают, что, несмотря на неоднократные предупреждения, граждане продолжают верить мошенникам, которые предлагают быстро заработать деньги в интернете, играя на финансовых биржах. Кроме того, они по-прежнему прислушиваются к сообщениям лже-сотрудников ЦБ РФ и «правоохранительных органов», предлагающим перевести деньги на «безопасные счета». При этом мошенники побуждают своих жертв брать кредиты на крупные суммы в банках.

Ведомство приводит в пример один из подобных случаев, в котором жертвой злоумышленников стала 41-летняя жительница Краснодара. Ей позвонил «сотрудник ФСБ», доверившись которому, потерпевшая перевела мошенникам 3,2 млн руб.

Александр Орлов