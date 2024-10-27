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В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за тумана

Управление МЧС по Самарской области, основываясь на данных приволжского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в воскресенье объявило желтый уровень опасности.

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

«Объявлен желтый уровень опасности. В ближайший час с сохранением до конца дня 27.10.2024 местами по области ожидается туман при видимости 500 метров и менее», сообщает управление МЧС, напоминая водителям, что в такой ситуации необходимо избегать внезапных маневров (обгонов, перестроений и опережений), не ориентироваться на впереди идущий автомобиль; не приближаться «ведущей» машине, потому что она может внезапно затормозить, остановиться или свернуть, увеличив скорость.

Андрей Васильев

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