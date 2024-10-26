В Казани завершен капитальный ремонт центра реабилитации «Росток»

В Казани завершился капитальный ремонт здания центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Росток», расположенного на улице Академика Королева, 4Б. Об этом сообщает пресс-служба Главного инвестиционно-строительного управления Татарстана.

В рамках ремонта обновлены внутренние помещения, инженерные коммуникации, а также заменены двери и входная группа. Центр «Росток» оказывает психологическую помощь детям и консультирует их родителей, а также занимается психопрофилактической и коррекционной работой. Благодаря проведенному ремонту улучшены условия для работы специалистов и приема посетителей.

Капитальный ремонт был проведён в рамках республиканской программы по обновлению государственных образовательных учреждений.

Анар Зейналов