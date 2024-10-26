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Первый татарский боец UFC Ринат Фахретдинов победил Карлоса Миранду на UFC 308

Татарский боец Ринат Фахретдинов победил Карлоса Леала Миранду на турнире UFC 308 в Абу-Даби. Судьи единогласно присудили победу Фахретдинову.

Ринат Фахретдинов, выступающий в полусреднем весе, выиграл с результатом 29-28, 30-27, 29-28, продлив свою серию побед в смешанных единоборствах до 23, не считая ничью с Элизеу Сантушем в ноябре 2023 года. Этот бой стал для Фахретдинова шестым в UFC, и он остается непобежденным в организации с результатом 5-0-1, имея самую длинную серию побед среди всех бойцов промоушена.

Анар Зейналов

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