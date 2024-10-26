В Горячем Ключе высадили первую сотню молодых сосен

В Горячем Ключе на Аллее 1000 сосен в рамках экологической акции 26 октября высадили первую сотню молодых деревьев. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава города Сергей Белопольский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https://t.me / sergey_belopolskyi Фото: https://t.me / sergey_belopolskyi

В экологической акции приняли участие городские депутаты, молодые волонтеры, а также просто неравнодушные горожане, пожелавшие участвовать в обновлении аллеи. Ее протяженность составляет около 3 км, большая часть — это пешеходная зона. Почти все деревья одинаковые по высоте, что придает аллее строгий вид.

Официальной датой закладки аллеи считают 1957 год, когда состоялся общегородской воскресник в центре города. Но первые сосны высадили еще в 1952 году.

«Это и есть преемственность поколений. Незримая связь через традиции и ценности. Так же, как горячеключевцы почти 70 лет назад, мы сегодня высаживаем деревья на центральной улице нашего любимого города»,— сказал Сергей Белопольский, поблагодарив всех участников акции.

Андрей Пугачев