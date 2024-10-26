Сотрудница банка спасла жителя Тольятти от мошенников

В Тольятти сотрудница банка предотвратила передачу мошенникам 900 тыс. руб., сообщило в субботу ГУ МВД России по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как рассказывают в ГУ МВД, на телефон 60-летнего жителя Тольятти поступил звонок от якобы сотрудника банка, который сообщил заведомо мужчине ложную информацию о том, что некто получил его персональные данные и пытается завладеть сбережениями. Мошенник убедил мужчину в необходимости срочно пойти в банк, снять все свои средства и перевести деньги на якобы некий «безопасный расчетный счет», который продиктовал мошенник.

Встревоженный мужчина сразу же пришел в ближайший банк и попытался снять денежные средства, однако сотрудница банка Ирина Елизарова стала расспрашивать мужчину, для чего ему срочно нужна такая сумма, и из разговора с ним поняла, что обратившийся тольяттинец — потенциальная жертва мошенников. Действуя по алгоритму, разработанному сотрудниками полиции сотрудница банка выяснила, для чего мужчине срочно понадобилась такая большая сумма денег, и, услышав ответ, вызвала полицию, приостановив все действия со счетом. «Только после общения с сотрудниками полиции пенсионер понял, что чуть не стал жертвой мошенников»,— сообщают в УМВД.

Андрей Васильев