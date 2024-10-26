В Сургуте неизвестные разбили стекла автобусов

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) вечером в пятницу, 25 октября неизвестные разбили стекла двух автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

Автобусы стояли на остановке «Родничок» в сторону садового товарищества Чернореченский и на остановке «Больничный комплекс» в сторону пр. Набережный. Автобусы принадлежали транспортному предприятию АО «Спопат», которое обслуживает маршруты городского общественного транспорта. Пострадавших нет, в инциденте разбирается полиция.

Анна Капустина