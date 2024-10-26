В Тюменской области сотрудника МЧС застрелили на охоте

В Армизонском районе (Тюменская область) сотрудника МЧС застрелили во время охоты, пишет 72.ru. По данным портала, это один из руководителей местного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Во время охоты друг погибшего заметил лису и выстрелил в ее направлении, но попал в своего товарища. Тот скончался от полученной травмы, с ним простились 24 октября. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ханты-Мансийской автономном округе охотник случайно выстрелил в голову другому охотнику, приняв его за животное. Пострадавшего госпитализировали на вертолете в больницу Сургута, но через несколько дней мужчина скончался.

Анна Капустина