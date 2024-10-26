Более 2 тысяч сочинцев посетили киберспортивные студенческие игры в «Сириусе»

В соревнованиях принимали участие команды из 16 стран, в том числе, сборная России. Победителями стали киберспортсмены из Сербии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

При этом организаторы подготовили обширную программу для гостей меропряития. Для зрителей работали 11 интерактивных площадок, среди которых – гонки дронов, спортивные интерактивные симуляторы, спортивное программирование, зона игровых приставок и другие. Площадки посетили свыше 2 тыс. школьников и студентов города.

Как отметил директор департамента физкультуры и спорта администрации курорта Анатолий Мирошников, киберспорт является одним из самых актуальных и перспективных направлений в спортивном мире. Особый интерес это направление вызывает у молодежи. Российские киберспортсмены регулярно участвуют и побеждают в международных соревнованиях. Помощь в проведении соревнований оказали 80 сочинских волонтеров.

Киберспортом в Сочи занимаются более 350 человек.

Андрей Пугачев