В Казани завершена подготовка трамваев и спецтехники к зиме

В трамвайном депо имени И. К. Кабушкина в Казани завершилась подготовка трамваев и специальной техники к зимнему сезону. МУП «Метроэлектротранс» сообщил о проведении всех необходимых работ для обеспечения безопасных поездок в условиях холода.

На линиях будут задействованы шесть снегоуборочных вагонов «ВТК-01», которые на протяжении более 30 лет очищают трамвайные пути от снега. Эта техника оборудована двумя кабинами управления и щетками с обеих сторон, что позволяет эффективно справляться с зимними осадками. Снегоуборочные вагоны будут работать в вечернее и ночное время, а также при необходимости уборки снега в дневное время при обильных снегопадах.

Специалисты проверили 87 трамваев, выходящих на линию, и провели необходимый ремонт. Работники депо обработали крыши трамваев специальной мастикой, чтобы влага не проникала внутрь и вода не капала на пассажиров. Они также отрегулировали двери, чтобы не было зазоров и вагон оставался тёплым. Кроме того, были проверены системы отопления и освещения, а также исправность всех узлов и агрегатов.

Анар Зейналов