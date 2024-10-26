В Татарстане на выходных ожидаются дожди и мокрый снег

В субботу, 26 октября, после прохождения холодного фронта Татарстан окажется в тыловой части циклона. Местами ожидаются небольшие осадки, в основном дождь, а в отдельных районах возможен мокрый снег. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

В ночь на субботу температура составит от 0 до +3 градусов, днем потеплеет до +2…+7. В воскресенье, 27 октября, ожидается понижение температур: ночью до -2…+3 градусов, днем — до +1…+6. Ночью осадков не предвидится, но днем в отдельных районах возможны дождь и мокрый снег.

По предварительному прогнозу на начало следующей недели, с 28 по 29 октября, ночные температуры будут колебаться от -3 до +2 градусов, дневные — от +2 до +7. В понедельник, 28 октября, в некоторых районах ожидаются дождь и мокрый снег, а 29 октября осадков не прогнозируется.

Анар Зейналов