«Мы с ними пережили такой страшный период времени»

В Екатеринбурге прошло торжественное собрание в честь 30-летия законодательной власти Свердловской области. Наиболее ярко на нем выступил первый председатель областной думы, ставший потом первым губернатором, Эдуард Россель. Он призвал собравшихся не упрощать продовольственную программу для предотвращения голода, предупредил о возможном повторении кризиса 1990-х годов и заявил о необходимости нагрузить олигархов «чтобы все работали, чтобы рубаха мокрая была». За тем, как проходило торжество — наблюдал корреспондент «Ъ-Урал» Василий Алексеев.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Торжественное собрание, посвященное 30-летию законодательной власти Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Торжественное собрание, посвященное 30-летию законодательной власти Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Торжественное собрание, посвященное 30-летию законодательной власти Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Губернатор Евгений Куйвашев и председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Следующая фотография 1 / 4 Торжественное собрание, посвященное 30-летию законодательной власти Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Торжественное собрание, посвященное 30-летию законодательной власти Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Торжественное собрание, посвященное 30-летию законодательной власти Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Губернатор Евгений Куйвашев и председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Торжественное собрание в честь 30-летия законодательной власти Свердловской области прошло в Уральском государственном театре эстрады. Для участия в нем приехали депутаты разных созывов, главы и председатели дум свердловских муниципалитетов.

Собрание открыла председатель заксобрания Людмила Бабушкина. Она поблагодарила коллег из всех созывов за принятие 3583 законов за 30 лет работы регионального парламента. «Из них на сегодняшний день действует 2900, они на практике доказали свою действенность и необходимость обществу. Мы можем по праву ими гордиться»,— подчеркнула спикер.

В 1994 году была образована Свердловская областная дума, ее первым председателем стал Эдуард Россель. После принятия областного устава в 1995 году был создан двухпалатный парламент: он включал областную думу (нижнюю палату) и палату представителей (верхнюю палату). В 2011 году двухпалатный парламент ликвидировали, создав однопалатное законодательное собрание. Его возглавила Людмила Бабушкина, которая занимает пост спикера по сей день.

По словам госпожи Бабушкиной, созданная депутатами нормативно-правовая база усилила экономическую устойчивость региона. «За последние годы эффект от реализации крупных инвестиционных проектов составил более 150 млрд руб., создано более 6 тыс. рабочих мест. Если в предыдущие три-четыре года инвестиции в регион составляли 400 млрд руб. то в 2023 году — 720 млрд руб.»,— отметила спикер.

Губернатор Евгений Куйвашев добавил, что среди 3 тыс. принятых законов «каждый пятый касается социальной политики». «Это значит, что вы остаетесь надежным проводником интересов людей»,— подчеркнул глава региона.

Для поздравления депутатов на сцену вышли бывшие председатели Свердловской облдумы Эдуард Россель (1994-1995 годы), Евгений Порунов (2000-2002 годы), Николай Воронин (2002-2010), Елена Чечунова (2010-2011) и экс-спикеры палаты представителей Виктор Якимов (2000-2004), Юрий Осинцев (2004-2007).

От лица всех к парламентариям обратился господин Россель. «Мы с ними пережили такой страшный период времени, это 1991-1993 годы, когда в Свердловской области был натуральный голод. Ко мне женщины молодые с роддома привозили детишек грудных, ложили на стол и говорили, Эдуард Эргартович, забери его, он все равно умрет от голода, у меня дома ничего нет»,— рассказал первый губернатор Свердловской области (занимал пост в 1995–2009 годы).

По его словам, после развала СССР в регионе насчитывалось более 1,5 млн безработных и 1,5 млн пенсионеров, не получавших выплат. «В такой обстановке мы работали. Мы сумели своим умом, потенциалом все это исправить»,— подчеркнул он.

Эдуард Россель добавил, что положение региона усугубила проводимая в стране приватизация, и напомнил о своих разногласиях с ее идеологом Анатолием Чубайсом. «Он сказал, что нам Уралвагонзавод (УВЗ) не нужен. Танки мы купим в Израиле, вагоны в Китае, я на него так посмотрел, нормальный он, нет? Вот Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК) есть, 60 тыс. рабочих, как на УВЗ. Он говорит, НТМК нам тоже не нужен, у нас перепроизводство стали, нам столько не нужно. Я тогда встал и даже руки не подал»,— рассказал он.

Господин Россель отметил, что региональный парламент разработал структуру правительства региона и управления работы облдумы. «У нас в 1990-ом году бюджет был 19 млрд руб., сейчас он около 500 млрд руб. Я мечтал, чтобы у нас было 100 млрд руб., думал, мы будем самые богатые в России, решим все вопросы. Подошло 100 млрд руб., но не смогли решать. Чем больше бюджет, тем тяжелее работать, потому что ты берешься уже за задачи очень тяжелые»,— пояснил он.

Экс-губернатор поблагодарил власти региона за продолжение курса его политики и предупредил собравшихся о возможном повторении кризиса 1990-х годов.

«Тот голод, который мы пережили, просто послушайте меня, законодатели и исполнители, мы разработали государственную продовольственную программу, мы ее выполняли, и я прошу вас, не упрощайте ее»,— призвал он.

Эдуард Россель подчеркнул, что когда в регионе «был голод, ни одна область нам не помогла». «Я приехал в Казахстан, Назарбаев (Нурсултан, президент Казахстана в 1991-2019 годы.— «Ъ-Урал») не дал мне ни килограмма пшеницы. Говорит, давай так: тонна железа — тонна хлеба. Я собрал всех директоров металлургических заводов, собрали 160 тыс. тонн металла, отправили, получили 160 тыс. тонн пшеницы, для Свердловской области это копейки. Мне Горбачев (Михаил, глава СССР в 1985-1991 годы.— «Ъ-Урал») отдал из госзапаса последние 5 млн тонн тушенки, больше в госзапасе ничего не оставалось, такая была ситуация»,— рассказал он и призвал собравшихся «не шутить с продовольственным вопросом».

В завершении выступления господин Россель напутствовал власти развивать внутренний рынок региона.

«Мы можем браться за многие вопросы, у нас достаточно олигархов, денег, чтобы нагружать по полной, чтобы все работали, чтобы рубаха мокрая была»,— подчеркнул он.

Господин Россель пожелал заксобранию и правительству региона «дружной работы». «Никаких разногласий, в единстве была наша сила. Я желаю вам успехов и долголетия, чтобы по долголетию вы тянулись за мной, а я покажу вам пример»,— сказал 87-летний политик.

Просмотрев выступления творческих коллективов, собравшиеся прошли в банкетный зал, где продолжили поздравлять друг друга с юбилеем законодательной власти в регионе.

Василий Алексеев