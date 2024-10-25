В Первоуральске состоялось торжественное открытие турнира «Кубок губернатора Свердловской области» по мини-хоккею с мячом среди сильнейших молодежных команд РФ

Первоуральск стал площадкой для проведения беспрецедентного спортивного события. С 24 по 28 октября команды Высшей Лиги поборются за Кубок на базе обновленного Ледового дворца, знакового для Первоуральска спортивного объекта. Это первый турнир такого уровня в истории Первоуральска.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба АО «Хромпик» Фото: Пресс-служба АО «Хромпик»

Торжественное открытие турнира посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Евгений Владимирович подчеркнул важность события:

«Сегодня в обновленном Ледовом дворце Первоуральска принимаем первый турнир среди молодежных команд. Русский хоккей в регионе любят — в 11 муниципалитетах этот вид спорта развивается динамично и бурно, что привлекает молодежь к занятиям спорта. В кратчайшие сроки открыли дворец в Первоуральске после первого этапа реконструкции. Благодарю председателя совета директоров группы компаний «Полипласт» Александра Шамсутдинова за инициативу и поддержку. Уверен, это послужит стимулом для дальнейшего развития русского хоккея и популяризации его среди молодежи».

Всестороннюю поддержку юным спортсменам на постоянной основе оказывает учредитель Академии — АО «Хромпик», входящий в состав группы компаний «Полипласт». Благодаря участию предприятия меняется спортивная и социальная инфраструктура Первоуральска в целом: обновляются спортивные и образовательные объекты в рамках подписанного соглашения по вопросам социально-экономического развития Первоуральска.

Председатель совета директоров ГК «Полипласт» Александр Шамсутдинов отметил: «Мы гордимся тем, что наше предприятие вносит вклад в развитие Первоуральска, помогает обновлять спортивные объекты, преобразовывать образовательные учреждения. Я хочу поблагодарить губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева за его участие в тех мероприятиях, которые вы видите сегодня. Командам желаю яркой содержательной игры. Самое главное — без травм: сегодня, завтра и весь сезон».

Почетный гость Павел Дацюк, российский хоккеист, олимпийский чемпион 2018 года, чемпион мира 2012 года, двукратный обладатель Кубка Стэнли пожелал командам удачи: «Хоккей с мячом — это не только игра, но и традиции, сила характера, командный дух! Удачи!»

Гости оценили изменения, произошедшие в ходе первого этапа реконструкции Ледового дворца: новую ледовую коробку, качественные свет и звук, свежий ремонт фойе. Турнир начался яркой праздничной программой. Болельщиков ожидали творческие активности, фотозоны, лазерная шоу-программа, захватывающая игра между первоуральской командой Академии «Уральский трубник» и краснотурьинским «Маяком». Церемонию открытия посетили 2000 человек.

Матчи будут проходить на протяжении пяти дней. В них также примут участие команды: верхнеуфалейский «Никельщик», архангельский «Водник-2», уфимский «Кировец». Победитель определится 28 октября.

Организаторы соревнований Академия по хоккею с мячом «Уральский трубник» рассчитывают сделать Кубок губернатора ежегодной первоуральской традицией.

АО «Хромпик»