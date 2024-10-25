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Саммит БРИКС в Казани посетили 5,2 тысячи членов делегаций

Для участия в XVI саммите БРИКС в Казань приехало 5255 членов официальных делегаций. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Татарстана и руководитель аппарата Кабинета министров республики Шамиль Гафаров на брифинге «Об итогах проведения в Казани саммита глав государств БРИКС 2024 года».

Во время пика загруженности в Казани одновременно проживали 5029 человек в 73 местах размещения.

Наибольшее количество членов делегаций, 1464 человека, приехали в Казань 23 октября, а уехали — 25 октября, 2199 человек.

Всего в Казань прибыли делегации из 36 стран и шести международных организаций. 24 делегации также посетили 27 культурных объектов города.

Влас Северин

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