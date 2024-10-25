Умер режиссер первых серий «Улиц разбитых фонарей» Игорь Москвитин

Российский режиссер и сценарист Игорь Москвитин умер на 72-м году жизни. Он наиболее известен как режиссер эпизодов нескольких сезонов сериала «Улицы разбитых фонарей». О смерти господина Москвитина сообщила пресс-служба Высшей школы режиссеров и сценаристов, где он преподавал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба кино-студии «Ленфильм» Фото: Пресс-служба кино-студии «Ленфильм»

Игорь Москвитин родился 25 июня 1953 года в Пятигорске. В 1975 году он окончил режиссерский факультет Ленинградского театрального института. Работал на киностудии «Ленфильм». В 1989 году господин Москвитин дебютировал как режиссер-постановщик, сняв короткометражную экранизацию рассказа Джерома Сэлинджера «И эти губы, и глаза зеленые».

Наибольшую популярность режиссеру принес выход сериала «Улицы разбитых фонарей». Всего он выступил режиссером 31 эпизода, к четырем из которых сам написал сценарий. Господин Москвитин также снял 12 эпизодов сериала «Агент национальной безопасности» и несколько документальных фильмов. Всего в его фильмографии более 35 проектов: «Цвет пламени», «Дорожный патруль», «Найди меня», «Личное дело капитана Рюмина» и другие.