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Приезжий похитил у сочинца почти 1 млн рублей

В Сочи 37-летний приезжий обманул местного жителя и украл почти 1 млн руб. Полиция уже задержала подозреваемого, сообщает пресс-служба УВД курорта.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Правоохранительные органы уточнили, что в центре города 36-летний сочинец познакомился с туристом. После совместного распития спиртных напитков потерпевший уснул. Злоумышленник разблокировал смартфон спящего мужчины, приложив к экрану его палец. После этого он перевел на свой счет 950 тыс. руб. через мобильное приложение.

Находясь в командировке, полицейские оперативно задержали подозреваемого в Краснодаре. 37-летнего злоумышленника, у которого нет постоянного места жительства, доставили в Сочи для дальнейших разбирательств.

По факту кражи в отношении приезжего возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (хищение средств с банковского счета). Сейчас подозреваемый находится под стражей, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Мария Удовик

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