Жителя Екатеринбурга отправили в колонию за обман знакомого на 2,5 млн рублей

В Екатеринбурге 50-летний местный житель обманул своего знакомого на 2,5 млн руб. при обмене иностранной валюты. Кировский районный суд приговорил его к двум годам колонии общего режима по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в особо крупном размере). Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным гособвинения, в 2022 году подсудимый из корыстных побуждений, зная, что его знакомому нужно купить иностранную валюту для последующих расчетов, сообщил ложные сведения о том, что может обменять для него сумму по выгодному курсу. Потерпевший перечислил подсудимому 2,5 млн руб. для обмена.

«Впоследствии средствами осужденный распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевшему материальный ущерб на указанную сумму»,— сказано в сообщении.

Полина Хабарова