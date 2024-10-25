УФАС по Башкирии заблокировало закупки Социального фонда на 107 млн рублей

Управление ФАС по Башкирии заблокировало шесть закупок регионального отделения Социального фонда по отбору поставщика неких специальных средства, сообщила пресс-служба ведомства. Общая начальная стоимость контрактов оценивалась в 107 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На закупки поступили жалобы, при рассмотрении которых в УФАС установили, что заказчик ограничил допуск иностранных товаров. При этом фонд не отклонил заявки участников, не полностью подтвердивших соответствие требованиям закупки.

В УФАС пришли к выводу, что действия фонд противоречат закону «О контрактной системе». Фонду предписано отменить результаты закупок и пересмотреть заявки участников. Кроме этого, будут возбуждены административные дела о нарушении требований законодательства.

Наталья Балыкова