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УФАС по Башкирии заблокировало закупки Социального фонда на 107 млн рублей

Управление ФАС по Башкирии заблокировало шесть закупок регионального отделения Социального фонда по отбору поставщика неких специальных средства, сообщила пресс-служба ведомства. Общая начальная стоимость контрактов оценивалась в 107 млн руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На закупки поступили жалобы, при рассмотрении которых в УФАС установили, что заказчик ограничил допуск иностранных товаров. При этом фонд не отклонил заявки участников, не полностью подтвердивших соответствие требованиям закупки.

В УФАС пришли к выводу, что действия фонд противоречат закону «О контрактной системе». Фонду предписано отменить результаты закупок и пересмотреть заявки участников. Кроме этого, будут возбуждены административные дела о нарушении требований законодательства.

Наталья Балыкова

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