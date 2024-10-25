Чистый убыток Utair за девять месяцев составил 244,2 млн рублей
За период с января по сентябрь текущего года чистый убыток авиакомпании Utair по РСБУ составил 244,2 млн руб., говорится в отчетности компании. За аналогичный период 2023 года чистая прибыль Utair составила 6,3 млрд руб.
Чистый убыток Utair по РСБУ за девять месяцев составил 244,2 млн рублей
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Согласно отчету, выручка авиакомпании достигла 59,2 млрд руб., что на 21% превышает показатели девяти месяцев 2023 года (48,9 млрд руб.). Прибыль от продаж снизилась за год на 59,6% — с 6,5 млрд руб. до 2,6 млрд руб.
Напомним, чистый убыток Utair по РСБУ в первом полугодии 2024 года составил 2,2 млрд руб.