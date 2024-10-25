Чистый убыток Utair за девять месяцев составил 244,2 млн рублей

За период с января по сентябрь текущего года чистый убыток авиакомпании Utair по РСБУ составил 244,2 млн руб., говорится в отчетности компании. За аналогичный период 2023 года чистая прибыль Utair составила 6,3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чистый убыток Utair по РСБУ за девять месяцев составил 244,2 млн рублей

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Чистый убыток Utair по РСБУ за девять месяцев составил 244,2 млн рублей

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Согласно отчету, выручка авиакомпании достигла 59,2 млрд руб., что на 21% превышает показатели девяти месяцев 2023 года (48,9 млрд руб.). Прибыль от продаж снизилась за год на 59,6% — с 6,5 млрд руб. до 2,6 млрд руб.

Напомним, чистый убыток Utair по РСБУ в первом полугодии 2024 года составил 2,2 млрд руб.

Анастасия Таначева