Центральный банк повысил ключевую ставку с 19% до 21% годовых

25 октября совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку с 19% до 21% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе Банка РФ.

«Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню и снизить инфляционные ожидания»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Банк России также сообщил, что текущая инфляция превышает прогнозы, сделанные в июле.

Согласно прогнозам, в 2025 году годовая инфляция должна снизиться до 4,5–5%, а в 2026 году — до 4% и останется на целевом уровне в дальнейшем.

Диана Соловьёва