В Башкирии машины южнокорейского автопрома реже других перепродают через «Авито»

19,4% легковых автомобилей, продаваемых в Башкирии на платформе «Авито авто», имели единственного владельца, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Кулагина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Кулагина, Коммерсантъ

По данным сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека», лидером по доле автомобилей с единственным владельцем в республике стал Hyundai Creta (62% объявлений). Второе место занимает Kia Rio X-Line (61,4%), третье место — Lada Vesta Cross (60%).

В пятерку автомобилей с одним владельцем вошли также Lada Xray (54%) и Lada Vesta (52,9%).

Идэль Гумеров